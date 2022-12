El ideario de Perú Libre indica que las AFP serían eliminadas y se fortalecería el Sistema Nacional de Pensiones u ONP. | Fuente: Andina

Pedro Castillo volvió a referirse a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) durante el último debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Pese a lo expuesto en diferentes medios, el candidato aseguró que los ahorros previsionales de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones serán respetados.

"No vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja, respetaremos la propiedad privada. No más abusos de las AFP y las ONP. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros. Vamos a impulsar una economía popular con mercado, el mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población y a los mercados", dijo Castillo durante el debate electoral.

Castillo no especificó cuales serían las medidas que tomaría con el sistema de pensiones en un eventual gobierno suyo, pese a que anteriormente se habían dado diferentes versiones sobre la reforma que se plantea.

La semana pasada el candidato dijo a una radio local que se devolverían "inmediatamente" a los trabajadores sus fondos de pensiones y se gestaría "un nuevo Sistema Nacional de Pensiones".

Anteriormente, en mitín realizado al interior del país, Castillo dijo que se eliminarían las AFP y que en un eventual gobierno suyo se optaría por un "Banco de los Trabajadores" para ver el tema pensionario en el Perú.

“No más AFP en el Perú, porque explota a los trabajadores”,manifestó el candidato.

Cabe mencionar que en el ideario del partido Perú Libre se considera a las AFP como una "forma de esclavitud moderna", y se indica que serían eliminadas paulatinamente.

