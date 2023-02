Hace un mes el kilo pollo se encontraba a un precio promedio de S/ 7.31 y ahora cuesta cerca de S/9.50. | Fuente: Getty images

Los precios del pollo se elevaron esta semana. Al cierre del viernes pasado el Midagri indicaba que el ave tenía un precio de S/ 8.63 en el mercado minorista, sin embargo hoy subió a más de S/ 9 el kilo.

En el Mercado de Ceres de Ate Vitarte el precio del pollo se encuentra a S/ 9.50 el kilo cuando a inicios de la semana pasada indican que el costo bordeaba los S/ 7.50.

Según un reporte presentado en RPP Noticias, solo el kilo de piernas de pollo ha subido a S/ 12, el precio del kilo de pecho se ubica en S/ 12, y la menudencia pasó de S/ 2 a S/ 4.

"El pollo a nosotros nos venden a S/ 6.90 (mayorista) y nosotros debemos vender a S/ 7.80 u S/ 8.00. El kilo de pollo S/ 9.50 y las presas S/ 12 (...) Para no perder clientes tenemos que dar lo más cómodo posible y nosotros no tenemos margen, no hay ganancia", dijo una comerciante consultada.

Mientras tanto, en el Mercado Corazón de Jesús de Chosica el precio del ave se ubica ente S/ 9.20 y S/ 9.50 el kilo.

Pero, ¿a qué se debe este incremento en el precio del pollo? Los vendedores explican que esta alza en el precio se debe a que el maíz que se utiliza para la crianza de pollos también ha subido pues es importado.

Este producto no ha sido el único que ha subido, pues el precio del pan también se ha incrementado. Según reportan, en algunas panaderías cuatro panes están costando S/ 1.

Cabe recordar que esta alza en los productos fue advertida desde el mes pasado, cuando el precio del dólar comenzó a elevarse a niveles máximos históricos.

"Por el lado del precio de las importaciones de todos los bienes de consumo el alza del dólar nos va a afectar. Perú es importador de trigo, maíz, combustibles, entre otros. El trigo tiene efecto en el pan y los fideos y el maíz tiene impacto en el precio del pollo, porque es su principal alimento", comentó el economista Arturo García.

Se espera que los precios vayan regresando progresivamente a la normalidad, pues el precio del dólar ya comenzó a retroceder y cayó del umbral de los S/ 3.80. Hasta el cierre de esta nota el billete verde cuesta cerca de S/ 3.72.

