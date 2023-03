Según el Midagri, en semanas anteriores el precio del maíz, insumo que sirve para la alimentación de los pollos, tuvo un alza de 80% en el mercado internacional. | Fuente: Reuters

El precio del maíz que importa el Perú se mantendrá alto ante el menor volumen de producción y la mayor demanda en China, lo que implicará un nuevo incremento en el costo del pollo, según un reporte realizado por Scotiabank.

“Un efecto directo del precio del maíz es el alza del precio del pollo a nivel local. Debido a que gran parte del consumo de maíz para pollos es importado, es posible que, si el precio internacional sigue al alza o se mantiene alto, entonces ejerza presión sobre los costos de la industria avícola”, advierten en su reporte.

La semana pasada se produjo una situación similar, cuando el precio del pollo superó los S/9 en los mercados minoristas.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri), el precio del maíz, insumo que sirve para la alimentación de los pollos, tuvo un alza de 80% en el mercado internacional.

Por su parte, Scotiabank señala que el maíz inició el 2021 con una cotización de US$ 4.87 por bushel (que es aproximadamente 25.40 kg), pero ahora está US$ 6.86 por bushel, precios que no se veían en una década.

“Uno de los fundamentos que mantiene presionado al precio del maíz al alza, es el clima seco derivado del fenómeno La Niña, y la mala temporada en Brasil, que afectan duramente la segunda cosecha de este año, afectando el volumen producido, por debajo de lo habitual”, indicó la entidad financiera en su reporte.

Para este 2021 se esperaban producir 108 millones de toneladas de maíz, pero actualmente la proyección es de 95 millones de toneladas.

