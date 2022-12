El nuevo programa de Marginal aborda la importancia de la minería. | Fuente: Andina

Por Hans Rothgiesser

La minería siempre ha sido un tema que ha dividido las opiniones de los peruanos. Y podemos discutirlo para decidir si realmente queremos ser un país minero o no. No obstante, en ese debate es importante tener en claro la realidad sobre el aporte que ha tenido hasta ahora la minería en la economía y en la sociedad peruana. Por ejemplo, en una encuesta de Ipsos de julio del 2020 se indica que el 58% de la población considera que la minería formal es “muy importante” para la reactivación económica.

Más allá de si queremos o no promover más proyectos mineros, tengamos en claro lo que está en juego. Después de todo, si observamos las cifras veremos que entre los departamentos del Perú con mayor incidencia de pobreza tenemos a Cajamarca, una región que en el pasado le dio la espalda a la minería y que aseguró que no la necesitaba, porque tenía alternativas. Ha pasado una década y vemos que sus alternativas no se manifiestan. En Cajamarca el 34.4% de la población está en situación de pobreza, mientras que el promedio nacional es de 20.2%.

Para el país en general, mientras tanto, el aporte de la minería en lo que va del milenio ha sido contundente, lo cual se puede medir de distintas maneras. Por ejemplo, ha tenido una fuerte presencia en la atracción de capitales extranjeros al Perú, lo cual es importante para el crecimiento económico, lo que a su vez es importante para el desarrollo y para la reducción de la pobreza.

