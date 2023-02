Solo en 2019, Perú exportó US$ 46 466 millones. | Fuente: Andina

Hace medio siglo teníamos la noción de que podríamos crecer económicamente y desarrollarnos como país enfocándonos solamente en el mercado interno. O sea, produciendo bienes y servicios que solamente eran vendidos dentro del Perú.

No obstante, nosotros en ese momento no podíamos producir todo lo que necesitábamos. Carros, por ejemplo. O refrigeradoras. No hay problema, nos dijeron: aplicaremos un proceso de sustitución de importaciones. O sea, gradualmente iremos reemplazando cosas que importamos por cosas producidas internamente. Por supuesto que esto además implicaba que dejaríamos de exportar tanto, porque todo sería enfocado al mercado interno. Esta propuesta se aplicó en el Perú y no funcionó.

De hecho, cuando desechamos ese camino y, por el contrario, nos comenzamos a integrar comercialmente al mundo, es que comenzamos a crecer económicamente. La preocupación por ir integrando al Perú cada vez más al comercio internacional se vio quizás bien reflejado con la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, en el año 2002. El resultado es indiscutible. Pasamos de exportar US$ 6 880 millones en el 2000 a US$ 46 466 millones en el 2019.

No solo eso, sino que la calidad del menú de lo exportamos ha mejorado también. Las exportaciones no tradicionales, que son las que generan más valor agregado, también crecieron de US$ 2 057 millones en el 2000 a US$ 13 823 en el 2019. Ahora bien, las importaciones también han crecido, por supuesto. Pasaron de US$ 7 441 millones en el 2000 a US$ 42 529 millones en el 2013.

Un crítico diría que eso es terrible, porque ahora dependemos más del extranjero. Que somos menos soberanos. No obstante, hoy en día se tiene claro que cada país se tiene que especializar en lo que es bueno. De eso se trata la integración comercial. Cada país hace lo que puede hacer mejor y con los excedentes que genera de vender esos productos a otros países, adquiere lo demás que necesita.

