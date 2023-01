Poco se ha hecho en los últimos años por cambiar el mercado laboral en el Perú. | Fuente: Andina

Por años se ha discutido la situación del mercado laboral en el Perú y poco se ha hecho por cambiarlo. Esto se ha visto reflejado recientemente con las protestas que tuvimos en el sur por parte de trabajadores agrarios.

Hemos visto una protesta violenta como las que teníamos hace un par de décadas, con destrucción de la propiedad privada, toma de la carretera -lo que dejó varados a varios buses con pasajeros que nada tenían que ver con la protesta-, etc.

Por otro lado, varios sectores económicos se paralizaron para reducir los contagios, lo que hizo que el PBI tenga la contracción más severa de los últimos 100 años. Se proyecta que para el 2020, el PBI será 12.7% menor al del 2019.

También se estima que las características de esta crisis nos van a permitir recuperarnos relativamente rápido conforme vayamos reactivando los distintos sectores económicos.

El Banco Central de Reserva (BCR) estima que para el 2021 habrá una recuperación del 11 %. Si bien esto es bueno, no quiere decir que corregirá por sí solo las distorsiones que se introdujeron durante el 2020.

No se trata de solamente comparar el porcentaje de peruanos que no tienen empleo o el sueldo mínimo o el ingreso promedio. También es importante la flexibilidad laboral. Si meter trabajadores a mi planilla me ata a muchas cosas, voy a estar menos motivado a hacerlo. Esto promueve la informalidad laboral.

Puede escuchar aquí el nuevo programa del podcast ‘Marginal’:

