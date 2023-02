En el cuarto trimestre del 2020, la vacuna aportó ventas por unos 154 millones de dólares. | Fuente: Reuters

Las ventas de la vacuna contra la COVID-19 generaría unos US$ 15,000 millones en ingresos a la farmacéutica Pfizer

A la fecha, Pfizer ha suministrado 65 millones de dosis de la vacuna en todo el mundo y este 2021 está tratando de suministrar 2,000 millones de dosis.

Cabe indicar que en el cuarto trimestre del 2020, la vacuna aportó ventas por unos US$ 154 millones.

El año pasado la vacuna fue una de las primeras en ser autorizadas para su uso de emergencia en Estados Unidos y en varios otros países.

La empresa espera ahora un beneficio ajustado para todo el año de entre US$ 3.10 y US$ 3.20 por acción, frente a su previsión anterior de entre US$ 3 y US$ 3.10 por cada una.

En general, las previsiones totales de la empresa señalan que facturarán entre US$ 59,400 y US$ 61,400 millones este año. Es decir, la vacuna les dará el 25% de sus ingresos anuales.

