La petrolera estatal peruana Petroperú evalúa suspender el funcionamiento del Oleoducto Nor Peruano si no consigue un mayor volumen de petróleo y mejores garantías de que no habrá más derrames de crudo en la Amazonía por sabotajes de la población, aseguró su presidente, Carlos Paredes.

Dejarían de producir

En una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Paredes explicó que Petroperú está en conversaciones con el Gobierno, las compañías que extraen el petróleo de la Amazonía peruana, los gobiernos regionales y las comunidades nativas para alcanzar un nuevo acuerdo de gestión del oleoducto.

Este acuerdo es esencial para la viabilidad de una instalación que le ha arrojado a la compañía un promedio de 20 millones de dólares en pérdidas anuales durante la última década.

El máximo ejecutivo de Petroperú explicó que no pueden subir la tarifa porque, de lo contrario, a las empresas que lo utilizan para mover su crudo como la canadiense Frontera y la argentina Pluspetrol ya no les saldría a cuenta.

"Este año vamos a transportar en promedio menos de 10 mil barriles por día. A las empresas les cobramos alrededor de 8.6 dólares por cada barril transportado", indicó.

En los cálculos de Petroperú para los próximos cinco años figura un déficit anual de 106 millones de dólares si alcanza a transportar 15.000 barriles diarios, un 50 % más del volumen actual.

¿Qué hacer?

El ejecutivo defendió que el oleoducto tiene capacidad para transportar mucho más petróleo del actual, pero para ello "hay que promover la inversión de la industria petrolera en la Amazonía".

El presidente de Petroperú afirmó que la compañía que dirige "no puede seguir invirtiendo la cantidad que está invirtiendo en el oleoducto" en las condiciones de estos últimos años.

"Tiene más de 40 años construido y hay que gastar mucho en su mantenimiento. En algunos tramos hay que traer nuevas válvulas y tecnología. Cada año son 70 millones de dólares para modernizarlo", detalló Paredes.

