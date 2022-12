En los últimos años la manufactura peruana ha disminuido su participación en el PBI nacional. | Fuente: Andina

El Perú tiene potencial para industrializarse y generar más empleo, debido al potencial productivo de su economía en diferentes sectores, señaló el profesor de la Universidad de Harvard y especialista en burbujas financieras, Vikram Mansharamani.

Indicó que el Perú al ser una economía con una población más pequeña a comparación de otras más grandes como la India, tiene la posibilidad de generar empleo en la industrialización.

“Hay muchos trabajos que se pueden generar a través de la industrialización y manufactura”, declaró a la Agencia Andina.

“Ustedes tienen una gran oportunidad en la agricultura, en la pesca con su gran mar, tiene recursos naturales para la minería, también en turismo, ¿cuántos países tienen Machu Picchu?”, agregó.

Refirió que hay retos globales que afectan a todos los países incluyendo al Perú en el campo económico y que se van a hacer más desafiantes por el efecto de la tecnología y el comercio internacional.

Por ello, recomendó que el Perú debe tener una “estrategia de diferenciación” para competir a nivel mundial, y así tener mayor probabilidad de éxito en los mercados internacionales.

“Ustedes tienen que hacer algo diferente, eso es crítico, tienen que aparecer en la escena mundial con una habilidad única o capacidad de hacer, el Perú tiene que desarrollar una estrategia de diferenciación de otros países”, afirmó.

El profesor Mansharamani, señaló que el país no debe optar por priorizar un sector productivo, sino que debe aprovecharlos todos en conjunto.

“No es uno u lo otro, si tienen capacidades únicas, tienen que explotarlas, deben hacer todo. No es una cuestión de sí a la minería o no, debería ser una cuestión de hacer una minería en forma apropiada, con cuidado ambiental y de las comunidades, entonces está bien y no hay nada malo con eso, pero debe ser realizada con los más altos estándares”, dijo.

Asimismo, señaló que el mercado internacional se ve impactado por los conflictos comerciales y el proteccionismo que reorganiza las cadenas de suministro globales, y por ello el Perú debe adoptar su estrategia de diferenciación.

Educación

También, indicó que el Perú debe anticiparse al futuro y rediseñar sus sistemas educativos en función del avance tecnológico en los centros productivos, en donde la automatización está remplazando la mano de obra.

“Tienen que rediseñar la educación en función del futuro, es importante desarrollar habilidades que permitan hacer a las personas trabajos que no pueden ser automatizados”, afirmó.

También consideró que el Perú debe pensar en impulsar un “centro de producción acuícola de clase mundial”, y explotar más aún su gastronomía que “es impresionante”.

Coyuntura mundial

De otro lado, refirió que las protestas que vienen ocurriendo en la región latinoamericana y otras partes del mundo, es resultado de una parte de la población que no está accediendo a los beneficios del capitalismo.

“El capitalismo es un gran sistema y ahora los ganadores están teniendo más rentabilidad, entonces el resultado es que la riqueza se está concentrando en los ganadores, necesitamos un mejor sistema que se encargue de cuidar a la gente que es dejada atrás. El capitalismo necesita a sí mismo para salvarse”, puntualizó.

El profesor Vikram Mansharamani participó en el foro “Navegando en la incertidumbre, un enfoque no convencional”, organizado por la CFA Society Perú, en la que también expuso el gerente general del BCR, Renzo Rossini.

