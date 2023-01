Con gol de Joshimar Yotún se alcanzó el 2 a 0 frente a Chile. | Fuente: RPP

La Selección Peruana de Fútbol obtuvo el sucampeonato de la Copa América 2019 tras ser derrotado en la final por Brasil 3-1, en el mítico estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Por ser uno de los cuadros sudamericanos que llegó a la última fase del torneo continental, la selección peruana ya tiene asegurado un premio de US$ 11 millones, según la escala de premios que estableció la Conmebol.

Si Perú vencía al anfitrión y se coronaba como el mejor equipo de la Copa América 2019 hubiera recibido un premio de US$13.5 millones.

En total, la Conmebol entregará US$ 70 millones entre todas las selecciones participantes a la Copa América 2019.

Solo por ingresar al torneo las 10 federaciones sudamericanas obtuvieron US$ 4 millones cada una. Por su parte, las selecciones de Japón y Qatar, invitadas de esta edición, recibieron US$ 1,25 millones.

Luego, los ocho equipos que clasificaron a los cuartos de final ganaron US$ 2 millones más. Mientras que el tercer y cuarto puesto, Argentina y Chile, respectivamente, le agregarán US$ 4 y US$ 3 millones a lo ya obtenido por llegar a la última fase.

