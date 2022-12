La norma permitiría la devolución hasta S/ 4,300 de aportes para los afiliados activos e inactivos de la ONP | Fuente: Andina

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, señaló que el Poder Legislativo debería analizar las propuestas realizadas en la gestión de Martín Vizcarra sobre la ONP.

Según comentó, esto se debería revisar antes de promulgar la ley que permitiría el retiro de hasta S/4,300 de los aportes realizados a la ONP.

"De parte del Ejecutivo hay propuestas interesantes que deberíamos tomar en cuenta y debatir. Se habló de bajar cinco años el período para que la gente entre a formar parte de la ONP, o acreditar estos cinco años solo con declaraciones juradas", señaló en Canal N.

Como se recuerda, el gobierno de Vizcarra proponía seis medidas para cambiar la estructura del sistema nacional, lo que incluía reducir la cantidad de años obligatoria para recibir una pensión.

Sin embargo, esto fue rechazado por la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Las comisiones de Economía, Trabajo, Defensa del Consumidor y Presupuesto aprobaron la insistencia del proyecto que permitiría devolver S/4,300 a los afiliados de la ONP. El debate en el Pleno aún no ha sido programado.

"No estoy en condiciones para decir si se va a promulgar o no, pero me parece que no deberíamos apresurar la aprobación de estas normas sin tener en cuenta el tema de fondo, que es el sistema de reforma de pensiones", dijo Vásquez.

Asimismo, señaló que la aprobación dependerá de la mayoría de fuerzas políticas.

