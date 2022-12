La norma permitiría la devolución hasta S/ 4,300 de aportes para los afiliados activos e inactivos de la ONP. | Fuente: Andina | Composición

Mañana miércoles 02 de diciembre se debatirá la insistencia del proyecto de ley que permitiría el retiro de aportes a los afiliados de la ONP, según informó el Congreso.

A través de Twitter, se indicó que la Junta de Portavoces decidió incluir a debate el proyecto en el Pleno virtual que se realizará a las 10:00 a.m. del miércoles.

Las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frepap, Podemos Perú y Descentralización Democrática firmaron la inclusión del proyecto en el Pleno, pese a la posición del presidente Francisco Sagasti sobre el proyecto de ley.

“Que quede perfectamente claro nosotros no consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP no es viable, no es conveniente en este momento crítico”, dijo el jefe de Estado este domingo al ser consultado sobre el proyecto.

El mandatario señaló que si el proyecto es aprobado se llevará el caso hasta el Tribunal Constitucional y señaló los efectos que puede generar la iniciativa.

"Yo creo también que algunos de los que proponen eso saben que no es posible, saben que están usando argumentos que apelan a la ciudadanía, pero en realidad significa en la práctica dejar sin pensión a 600,000 mayores de 65 años y crear huecos enormes que a futuro dejarán sin pensión, lo saben se les ha explicado hasta la saciedad", explicó.

¿Qué dice el proyecto?

La norma está dirigida a los afiliados del Decreto Ley 19990 y permitiría, de manera excepcional y por única vez, la devolución de aportes hasta S/ 4,300 para los afiliados activos e inactivos de la ONP, es decir, que continúen aportando o que hayan dejado de hacerlo.

Asimismo, establece que las personas que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y que a los 65 años edad o más no han logrado cumplir con los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución total de sus aportes.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) tendría máximo 30 días para recibir cada solicitud de manera física, presencial o remota.

El texto sustitutorio también indica que se otorgaría una retribución extraordinaria equivalente de S/ 930 para los actuales pensionistas del Decreto Ley 19990.

Te sugerimos leer