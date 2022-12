El nuevo programa del podcast ‘Marginal’ aborda el tema de los fondos de la ONP. | Fuente: Andina

Durante la cuarentena hemos estado discutiendo mucho sobre las opciones de jubilación que existen en el Perú.

Se comenzó cuestionando a las AFP y se decidió en el Congreso iniciar el proceso para que esos fondos se devolvieran. Esta norma ha sido cuestionada por el MEF, la SBS, el BCR y la AAFP.

Ahora se discute la devolución de lo aportado a la ONP, a lo que se opone el Poder Ejecutivo. Es importante que durante las discusiones alrededor de estas normas se entienda qué son las AFP y qué es la ONP, así como la razón por la cual fueron creadas.

Quizás aún más importante puede ser entender qué es lo que las AFP y la ONP no son. Primero, estas opciones no son seguros de desempleo. Es decir, no son un fondo que se usa cuando uno se queda sin trabajo o cuando no tiene ingreso. Para eso tenemos otros mecanismos y si son insuficientes, se debería crear nuevos o replantear los que ya tenemos. Pero perjudicar los fondos de jubilación para asegurar ingreso hoy perjudica a los mismos afiliados.

En general hay que tener cuidado, porque en economía un fondo que es creado para algo es creado para algo. Cuando se toma ese dinero para otro fin, por más noble que parezca, genera una serie de distorsiones y de ineficiencias. Esto no implica que no se atienda a los peruanos que se han quedado sin trabajo durante la pandemia o que necesitan ayuda, pero tomar ese dinero de los fondos de jubilación podría traer problemas graves.

Escuché aquí el nuevo programa del podcast ‘Marginal’:

