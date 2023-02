La semana pasada el presidente Francisco Sagasti confirmó las primeras compras de vacunas contra la COVID-19 de Sinopharm y AstraZeneca. | Fuente: Getty images

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, descartó que las vacunas contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm cuesten más de US$ 70.

"Las cifras de los costos de las vacunas no las podemos decir, pero los US$ 70 están por encima de las cifras que he visto, esas son cifras abultadas", señala.

Inicialmente este precio se estimó con información del medio South China Morning Post, donde se indicaba que el presidente Sinopharm, Liu Jingzhen, estimó que el precio de la vacuna sea de US$145 por las dos dosis.

Sin embargo, el ministro de Economía comentó que este precio está alejado de los precios que ha podido ver.

Por el momento solo se conoce que el Gobierno invertirá S/94 millones para la compra del primer millón de vacunas del laboratorio chino.

Mendoza indicó, tal y cómo se establece en el reglamento de la Ley N° 31091, que en las entidades del estado las vacunas serán gratuitas para todos los peruanos.

