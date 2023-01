No se va

El ministro de Economía descartó que esté pensando en renunciar al cargo como se especulaba en un semanario el viernes último.

"No de ninguna manera, uno lee con gracia este tipo de noticias, no sé de dónde salen, imagino que hay intereses ocultos en algún lado que están tratando de promover algún cambio. Me sentiré cansado cuando llego a mi casa a las 10 de la noche, pero al día siguiente otra vez estoy como nuevo, yo descarto cualquier intención de mi parte y menos por un motivo como ese", refirió.