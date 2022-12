Hay dos tipos de clientes, los libres que son aquellos que tienen un alto consumo de energía como las industrias y las mineras; y los regulados que son las familias. | Fuente: Andina

Las tarifas de energía eléctrica no subirán para los consumidores del mercado regulado, es decir, las familias, según indicó Jaime Gálvez, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Esto se dio en medio del temor de que una sentencia de la Corte Suprema, que ordena al Minem modificar la regulación eléctrica para resolver las distorsiones en precios del gas natural.

En este caso, las tarifas solo podrían subir para aquellos clientes que tienen un alto consumo de energía como las industrias y las mineras.

"Las tarifas no van a subir, se cumpla o no la sentencia. Este tema no es para el mercado regulado. Puede ocurrir que, en aplicación de la sentencia, las tarifas del mercado libre suban, pero no las del mercado regulado", comentó en Canal N.

Esta sentencia de la Corte Suprema se aplicará a través de un Decreto Supremo en tres semanas.

El Minem no se había pronunciado antes, pues "esta situación política de las últimas dos semanas, ha hecho que el decreto que responda a la sentencia no pueda salir. Voy a tener que revisarlo y espero, en unas dos o tres semanas tenerlo publicado"

El cambio en la regulación deberá eliminar la posibilidad de que las generadoras térmicas declaren haber tenido costos de cero por el consumo de gas natural.

