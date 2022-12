Minedu establece reglamento que define las condiciones básicas para el funcionamiento de los colegios privados | Fuente: RPP

Situación escolar Si bien los colegios privados tienen hasta 5 años para adaptarse a este nuevo reglamento, este sector ya se ha visto duramente afectado por la pandemia. El año pasado hubo una alta migración de escolares. Más de 300 mil estudiantes de colegios privados se matricularon en colegios públicos, según detalló el Minedu

Los colegios particulares a nivel nacional deberán cumplir una serie de condiciones mínimas para poder funcionar, como contar con una infraestructura que respete parámetros mínimos de “seguridad, funcionalidad, habitabilidad y accesibilidad”. Así lo establece el nuevo reglamento que publicó el Ministerio de Educacion (Minedu)

Rosa Zapata, directora general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu explicó que el objetivo es definir "las reglas de juego en la educación básica", tal como lo hace sunedu con las universidades.

"Lo que busca este reglamento es establecer las condiciones básicas. Hasta el momento no existía ningún documento normativo ni del Ministerio de Educacion que establecía cuál es el mínimo sobre el cual deben abrir los colegios. No busca cerrar, como cualquier norma debe tener infracciones para que se disuada y no se comentan estas infracciones", dijo a RPP Noticias.

Las sanciones

El reglamento detalla una serie de sanciones. Por ejemplo, cobrar por adelantado dos pensiones configura una falta grave y el colegio puede ser multado con hasta S/220 mil. Pero según la gravedad de la falta las sanciones pueden llegar hasta los S/440 mil por incumplir el reglamento

Para Edgardo Palomino, presidente de la Asociacion de Colegios Privados de Lima (Acopril), la propuesta del Gobierno es “inoportuna y desfasada”. Además, advirtió que de las 24 mil instituciones privadas que hay en el país cerrarían 10 mil a causa de las nuevas exigencias.

"Encarecerá la educación privada porque al desaparecer los colegios que tienen mensualidades sociales de 150, 200 y 300 soles, va a aumentar la demanda y la oferta va a disminuir, por lo tanto, los precios de las mensualidades será de S/500 para arriba, sobre todo de las grandes cadenas de colegios", detalló a este medio.

El reglamento dispone que un colegio privado que funcione en una propiedad alquilada debe contar con un contrato de arrendamiento no menor a cinco años. Justo Zaragoza, director fundador del Grupo de Educación al Futuro precisó que este tipo de exigencias afectarían al centro educativo que registró pérdidas económicas durante la pandemia

"Un tercio de los colegios terminaron el año pasado con las finanzas muy ajustadas. Es decir, han tenido la misma cantidad de ingreso que de egresos. Incluso, 30% de ellas están al borde del cierre, es decir, están por caer en bancarrota", explicó.

