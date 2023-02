El año pasado se estimó que por un día de cuarentena, el país registraba pérdidas de S/928 millones, en promedio. | Fuente: Andina

El Gobierno no tomará decisiones que pueden afectar aún más el desempeño económico del país, según señaló la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Claudia Cornejo.

“Este paquete de medidas que se publicaron hoy son un primer llamado a la ciudadanía para intentar todos, como país, cuidarnos y mejorar”, dijo a Andina.

La ministra asegura que no se pretende establecer un confinamiento como el vivido el año pasado.

“Entendemos que las personas necesitan trabajar. No obstante, hay personas que no están tomando en serio la pandemia y están acudiendo a lugares que no están permitidos, por lo que estamos trabajando de manera coordinada con los gobiernos regionales y municipales para evitar estas situaciones”, comentó.

Según indicó, en los próximos días coordinarán con las autoridades locales porque las medidas que se estarán tomando son focalizadas.

“Estamos evaluando lo que sucede en cada una de las regiones del país y establecemos disposiciones que respondan a realidades particulares”,

Además, agregó que se va evaluar "si hay regiones que puedan pasar de una situación a otra", refiriéndose a los niveles de contagio con los que se han clasificado a las regiones.

Te sugerimos leer