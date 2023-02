Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, comentó que tienen listo el plan de Campaña Navideña y ya se lo presentaron a Produce. | Fuente: Andina

La pandemia ha dejado secuelas en la economía, sobre todo en el sector comercio. Estos efectos se verán más conforme nos acerquemos a la Campaña Navideña.

Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda reveló a RPP Noticias que actualmente solo funciona el 60% del total de locales y comercios, con relación al año pasado.

"La mitad de los importadores están vendiendo stocks del año pasado y la otra mitad que logró importar cantidades bajas porque no hubo flujo económico. Recuerda que Reactiva 2 salió en agosto y las compras para la campaña navideña se hacen en marzo", precisó.

Es decir, "lo que se venda en esta campaña navideña será lo que no se vendió el 2019".

¿Y cuánto caerán las ventas?

El año pasado, todo el conglomerado de Mesa Redonda registrada ventas de US$20 millones diarios.

"Ahora calculamos que será US$9 millones y medio diarios como máximo porque a pesar de tener las puertas abiertas, el aforo ha caído y se suman otros factores como comercio informal, y la competencia desleal",

Plan bajo el brazo

El empresario indicó que Mesa Redonda ya tiene listo un plan de trabajo para la Campaña Navideña, y que incluso ya fue presentado ante el Ministerio de Producción.

La segunda mesa de trabajo se realizará el próximo 2 de noviembre para definir algunos detalles.

Pero, ¿qué contiene este plan?

"Contiene información sobre cómo debe ir la señalización de ingreso y salida, el control de aforo de los locales, el control de estibadores, el horario de descarga, entre otros puntos"

¿Ampliar aforo?

Al ser consultado sobre el pedido de Centros Comerciales al Ejecutivo de ampliar a 60% el aforo, de cara a la campaña navideña, Nazario se manifestó en contra.

"Estamos en contra. Nosotros no vamos a solicitar la ampliación de los aforos porque todavía no se controlan los espacios públicos. Cada día está peor. Sería contraproducente. Ningún acceso de salida o de ingreso está libre, al contrario están tugurizados"

En ese sentido indicó que el comercio informal en las calles de Mesa Redonda "está descontrolado".

¿Cómo ve las ventas en Halloween?

En otro momento, Nazario comentó que no ve con buenos ojos la campaña de fines de octubre, a propósito de Halloween.

Muestra de ello es la caída de la importación, pues el 80% de productos que se venda en Mesa Redonda por Halloween proviene de la manufactura nacional. Ya sean disfraces, decoraciones, calabazas, máscaras, etc.

"Importación no hubo este año. Eso es definitivo, cero importación. No se ha comprado nada. ¿Por qué? Porque en abril lo único que se compró son productos sanitarios, gel, mascarillas, etc", detalló.

Para que los comercios tengan productos que vender por Halloween, debieron comprar en abril, pero no fue así. Según Román Nazario, dirigente de Mesa Redonda, el dinero fue invertido para la compra de productos sanitarios

