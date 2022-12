Con la nueva cuarentena estima que incluso cinco de cada 10 tiendas podrían estar quebrando. | Fuente: Andina

Esta semana los comercios de Mesa Redonda reinició sus actividades tras un mes de paralización por la cuarentena focalizada.

Las medidas establecidas por el Ejecutivo indican que las tiendas solo podrán funcionar con un aforo del 20% de lunes a sábado hasta las 6:00 p.m. Pero, ¿cuál es la situación actual del conglomerado?

El vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Nazario Román, explicó que un 40% de los negocios han tenido que cerrar, es decir, de cada 10 tiendas unos cuatro han quebrado. Con la nueva cuarentena estima que incluso cinco de cada 10 tiendas podrían estar quebrando.

"A la fecha debemos tener un 40% de quiebre de negocios. Se puede verificar que la ocupación en las galerías comerciales donde se ubican las galerías comerciales están al 50% de ocupación. Los alquileres que antes se pagaban por un año adelantado, ahora se pagan por un mes", dijo a RPP Noticias.

Respecto al alquiler comentó que los precios han bajado hasta un 100%. Por ejemplo, un local que costaba US$ 1,000 ahora cuesta US$ 500, pues no hay nadie que se anime a alquilar.

Este año no hubo campaña escolar. Incluso, ante la incertidumbre que genera la pandemia, los comerciantes no se arriesgaron a invertir en la importación de productos escolares.

Román señala que, por el momento, tanto las pequeñas como grandes empresas de Mesa Redonda solo están comercializando los stocks que se tenían del año pasado.

