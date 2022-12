En la Resolución Ministerial N° 325-2020-EF/52, se dictaron las disposiciones para implementar la mencionada emisión interna y externa de bonos hasta por 4,000 millones de dólares. | Fuente: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión interna y externa de bonos soberanos por hasta US$ 4,000 millones.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 349-2020-EF, se implementa esta medida para financiar los gastos derivados de la emergencia sanitaria de la COVID-19.

La norma fue firmada por el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza.

Según indicas, el servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme a lo dispuesto en el presente decreto supremo, son atendidos por el MEF, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

La colocación de los bonos se realizará a través de mecanismo bookbuilding o construcción de un libro de órdenes de compra de bonos sobre la base del cual el emisor los asigna.

La resolución indica que BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC. serán los asesores financieros de la emisión.

El Director General de la Dirección General del Tesoro Público del MEF será el encargado de la emisión externa.

Como se recuerda, la semana pasada el presidente Francisco Sagasti ya había indicado que el Gobierno tendría que endeudarse en cerca de S/ 30,000 millones para cumplir con el presupuesto del 2021 ante la gran caída en la recaudación fiscal.

