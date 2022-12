El MEF ha recurrido a financiamiento externo para programas de sostenibilidad y políticas de recuperación en la era post COVID-19. | Fuente: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un nuevo endeudamiento de US$ 770 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El endeudamiento con el BIRF, por un total de US$ 750 millones, fue oficializado en el Decreto Supremo N° 121-2021-EF para financiar el “Programa de Fortalecimiento de las bases para el préstamo para políticas de desarrollo de recuperación posterior a COVID-19”.

La operación será mediante 17 cuotas semestrales y consecutivas, en los siguientes porcentajes del monto de préstamo y fechas: 5.88% del 15 de marzo 2025 hasta el 15 de setiembre de 2032 correspondiente a las primeras 16 cuotas, y 5.92% el 15 de marzo 2033 referida a la última cuota.

Mientras que con el BID, el endeudamiento oficializado en el Decreto Supremo N° 122-2021-EF servirá para el programa “Financiamiento de Soluciones Sostenibles del Transporte Eléctrico en Perú”.

El monto total es de US$ 20 millones y se dividirá en dos operaciones: La primera de US$ 9.5 millones mediante 20 cuotas semestrales y la segunda por US$ 10.5 millones, cuyo primer pago se hará en el 2027 y el último en el 2041.

Adicional a esto, el MEF aprobó la emisión de bonos soberanos por S/ 64 millones con el fin de financiar 24 proyectos de inversión y 5 estudios de preinversión o fichas técnicas.

