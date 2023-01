Los precios de las medicinas en el sector privado pueden variar hasta en 26 veces, denunció la Defensoría del Pueblo . | Fuente: GETTY

Esta tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra anunció la aprobación de un decreto de urgencia que obliga a farmacias y boticas de todo el país vender medicinas genéricas de manera obligatoria.

Medicinas genéricas vs. de marca

En junio de este año, el mandatario Martín Vizcarra señalaba "no puede ser que en el Perú, el precio de las medicinas esté más caro que en Europa y Estados Unidos, por nuestras propias normas".

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú afirmó en Ampliación de Noticias que las medicinas de marca y las genéricas, tienen la misma efectividad, ya que todos los medicamentos autorizados son evaluados con el mismo rigor.

Diferencia de precios De acuerdo con el estudio “Manipulación en la oferta de medicamentos - Disponibilidad y precios en Lima y Callao”, elaborado por Oxfam, AIS y RedGE, la imposición de marcas propias es una consecuencia de la concentración que existe en el mercado farmacéutico peruano. Esta industria es manejada por la corporación InRetail, brazo del grupo Intercorp, ya que es dueña de las boticas Inkafarma, MiFarma, Arcángel, Química Suiza, BTL, Fasa y Cifarma. El estudio reveló que mientras el medicamento genérico Azitromicina de 500 mg cuesta S/ 1,99, las cadenas suelen ofrecer al consumidor una opción de marca que vale S/ 25.62. El estudio completo puedes leerlo aquí.

La diferencia y la trampa

La institución agregó que no existe diferencia respecto a los "principios activos" que son la sustancia a la cual se debe el efecto farmacológico de un medicamento. Y señaló que el único contraste es la presentación que tiene, "y eso es lo que hay que educar a la población".

"¿Qué diferencia a un producto de marca de uno genérico?, la exclusividad para la venta, porque son productos de investigación, de desarrollo, que ha demandado años a la industria farmaceútica, entonces en retribución a ello se le da una exclusividad de 20 años, la patente, para que este laboratorio pueda recuperar su inversión", indicó en RPP Noticias.

El líder del gremio de químicos farmacéuticos denunció que algunas cadenas de farmacias venden productos como si fuesen "de marca" cuando en realidad son genéricos, para venderlos a un precio alto, ya que las medicinas genéricas son mucho más baratas.

"Cumplido ese tiempo (de patente) ese medicamento ya no es innovador y pasa automáticamente a una condición de genérico, que debería repercutir en el mercado y por ende los precios bajarían, sin embargo en nuestro mercado lo que ha hecho el mal empresario para no bajar el costos, no lo vende como genérico y lo disfraza bajo la apariencia de un genérico de marca", sostuvo.

Denuncias La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), advirtió que negar al usuario la venta de medicamentos genéricos puede catalogarse como un atentado contra el derecho a la salud. “Diversos estudios acreditan que un medicamento de marca puede costar 15 a 20 veces más que un medicamento genérico. Durante años los laboratorios insistían en que los genéricos no tenían calidad, cuando tienen las mismas propiedades. Es más, la mayoría son fabricados por los mismos laboratorios de marca”, detalló.

