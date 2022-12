Las farmacias que no brinden información sobre sus productos recibirán una multa de hasta S/17,200, según se indicó en mayo en el Decreto de Urgencia Nº 059-2020. | Fuente: Getty Images

Más del 80% de boticas y farmacias fiscalizadas no cumplieron con reportar oportunamente sus stocks de medicamentos y dispositivos médicos para el tratamiento de la COVID-19, según indica Indecopi.

En una fiscalización realizada a 1,464 locales se reveló que estos no informaron al Observatorio de Productos Farmacéuticos de la Digemid sobre sus productos ni precios en el plazo establecido.

La fiscalización de estas boticas y farmacias privadas a nivel nacional, en 19 regiones y 82 distritos, inició en agosto y culminó el 09 de diciembre.

“Si bien no podemos adelantar información precisa de los resultados de las acciones de fiscalización realizadas desde agosto -además lo tiene que dar el Minsa-, lo que sí podemos indicar es que existe un nivel de incumplimiento muy alto (...) Estamos hablando de un rango superior de 80%, lamentablemente”, dijo Hania Pérez, presidenta de Indecopi, a Gestión.

Con este incumplimiento, se da cuenta de que el stock de estas farmacias no tiene concordancia con los que se reporta en el Observatorio, por lo que al acudir al local el precio podría ser más elevado.

Pero, al no tener criterios de fiscalización más abiertos entonces no se puede definir si ha habido o no un aumento.

“El Observatorio de la Digemid brinda información de los medicamentos disponibles y en tiempo real, por lo que una persona tiene la oportunidad de buscar en qué farmacia o botica está el medicamento que necesita, en qué cantidades y a qué precio, pero si esta plataforma no está actualizada, deja de ser útil para los consumidores", precisa la presidenta de Indecopi.

Próximamente el Ministerio de Salud tendrá que dar más detalles sobre el incumplimiento detectado.

