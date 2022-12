MEF estima que el próximo año, la economía peruana crezca 10%, según el MMM | Fuente: Andina

La tarde del pasado 27 de agosto, la titular de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva presentó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) con las proyecciones económicas que tiene el Ejecutivo para los siguientes tres años

Aquella vez, la ministra Alva anunciaba que la economía peruana caería este año 12%, pero con la reactivación de las actividades en camino esta se recuperaría el 2021 creciendo 10%. Sin embargo, advirtió que dichas cifras podrían verse afectadas por varios factores, entre ellos, los choques internos en el ámbito político. (Ver gráfico)

12% Caería la economía peruana este año, según estimaciones del MEF, a causa de la pandemia. 10% 10% Sería el crecimiento económico hacia el 2021, por un mayor dinamismo del consumo y la inversión privada. A lo que se sumará una mejora en el gasto público.

La pregunta es: ¿Esta crisis política podría afectar las proyecciones y metas de crecimiento que estimaba el ejecutivo?

Para Alfredo Thorne, exministro de Economía, esta crisis podría “aflojar la caja fiscal u ocasionar una crisis política más grande como se vivió en la época de Pedro Pablo Kuczynski, pero en ninguno de los casos es positivo para la economía”.

“Creo que el Congreso está arrinconando al presidente, Martín Vizcarra”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Incertidumbre

Esta crisis llega en medio de una moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva. Documento que se presentó ayer y que lleva la firma de 36 congresistas. Hasta la fecha, las cuatro bancadas que firmaron buscan más adhesiones, pues se requiere un total de 66 votos para aprobar la censura.

No obstante, no es el único tema pendiente. Hace una semana, el Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de Presupuesto para el 2021, iniciativa que debe debatirse dentro de la comisión de Presupuesto, cuyo presidente, Humberto Acuña (APP) tiene una condena de 3 años de pena privativa de la libertad ratificada por el Poder Judicial.

Es así que para el economista Marcel Ramírez, esta crisis "generará un ambiente de incertidumbre, lo que afecta un proceso de recuperación económica”. Es más, indicó que los niveles de recuperación que tenía previsto el MEF, incluso para el 2022, año en el que llegaríamos a niveles previos a la pandemia, es decir, una mejora, podrían verse afectados.

“Las proyecciones de crecimiento de este año (caída de 12%) y el siguiente tiene un margen de error y de incertidumbre, nada se proyecta como tiro al blanco… A este problema de mayor incertidumbre se le agrega un elemento de incertidumbre adicional al desempeño económico y por lo tanto a la imposibilidad de lograr esa tasa de crecimiento. Obviamente podríamos caer más y por lo tanto, podríamos crecer menos el próximo año”, explicó a este medio.

Silvana Huanqui, economista y profesora de Gestión Pública de la UP abre un poco el escenario y explica los riesgos en los agentes privados e inversionistas ocasionados por “las trabas del Congreso”.

“De una forma se hablaba que era necesario tender lazos entre Ejecutivo y Congreso porque se necesita mayor oferta y confianza del inversionista o del agente privado, pero creo que no vamos a contar con ellos. Se podría hablar de una crisis política que podría llevar a una crisis económica más fuerte".

A través de Twitter, la ministra aseguró que la reactivación y el Plan Económico ya están mostrando resultados positivos. "Diferentes indicadores adelantados de la actividad económica muestran una mejora significativa. Por ejemplo,la producción de electricidad comenzó a recuperarse y está retornando a niveles pre COVID-19", señaló.

¿Cómo nos afecta?

Según las últimas cifras del INEI, más de 6 millones 720 mil personas perdieron su empleo entre abril y junio. La zona más golpeada fue la costa y la actividad económica perjudicada fue la de Construcción.

Pero ¿el empleo podría afectarse con esta crisis política?

Si estamos en la mente de un inversionista o una empresa y tenemos recursos y capital para impulsar proyectos en un escenario como este con “alta incertidumbre”, “pocos inversionistas, por no decir nadie correría el riesgo”, señala Huanqui.

La única forma de resurgir de esta pandemia es la inversión que implica contratar personal, generar empleo, pero si eso no se da, entonces no se sumarán trabajadores a las empresas, no habrá consumo, si una persona pretende comprar una casa, ya no lo hará. Lo que hace la incertidumbre es afectar la oferta y la demanda.

Alonso Segura, exministro de Economía advirtió que la imagen del país a nivel internacional y en matera económica está en riesgo, por lo que pidió al Congreso "entrar en razón".

"Si metes un terremoto como este si te puede afectar, no solo calificaciones internacionales, en general el desempeño económico, la confianza de inversionistas para invertir en el Perú, el empleo, o sea una situación que es complicada te lo va a empeorar", dijo a RPP Noticias.

