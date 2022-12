María Antonieta Alva, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. | Fuente: Presidencia Perú | Fotógrafo: Andres Valle

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló la actividad económica en el Perú se recupera y se acerca a los niveles que tenía antes del inicio de la pandemia del coronavirus.

“A pesar de la magnitud de la caída de la economía entre abril y mayo, vemos ya indicadores muy concretos que muestran que la economía se está recuperando”, afirmó.

Así lo manifestó hoy durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, para sustentar el proyecto del presupuesto público para el año fiscal 2021.

“Tenemos un indicador líder que refleja la actividad económica, que es la producción electricidad, todas las actividades económicas consumen electricidad, así que este es un muy buen indicador que muestra cómo se está desempeñando la economía”, dijo.

“Luego de caídas que bordeaban el 35% en abril, vemos que ahora en agosto estamos recuperando los niveles antes del covid-19, ahora la caída en la producción estamos en -3.2% y estamos observando que próximamente ya vamos a llegar a los niveles pre covid-19”, explicó.

Refirió que otro ejemplo muy concreto de esta recuperación es el consumo interno de cemento.

“Esto está directamente relacionado con la actividad de la construcción que experimentó en abril una caída de casi 100%, básicamente paró totalmente y vemos una recuperación muy rápida de este sector, que ya en tres meses está alcanzado niveles antes del covid-19”, indicó.

“También esto se observa en otras variables, como, por ejemplo, la producción de la minería metálica”, agregó.

MEJORAN EXPECTATIVAS

Por otro lado, destacó que otro indicador “muy alentador” son las expectativas de los empresarios, que muestran un mayor nivel de optimismo.

“Cuando les preguntamos a los empresarios ¿Cómo creen que van a ver la economía? estas expectativas están en continua mejora, incluso cuando se les consulta ¿cómo van a ver la economía de acá a un año? ya estamos en el tramo optimista”, señaló.

SECTORES NO PRIMARIOS

También indicó que no solamente son los sectores primarios que muestran una recuperación, también en los no primarios. “Pero, no solo en hay estos indicadores que están mostrando una mejora, sino también en los sectores no primarios que fueron fuertemente golpeados por el confinamiento severo, como el comercio y servicios”, dijo.

“En el caso de comercio ya hemos llegado a niveles pre-covid, lo mismo con manufactura y exportaciones que están mostrando ya un mayor dinamismo”, subrayó.

Refirió que este análisis se sustenta en la información proporcionada por la Sunat a través de los comprobantes de pago electrónico. “Esta data es muy relevante de cómo se está moviendo la economía”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la ejecución del Plan Económico 2020-2021 será fundamental para la recuperación económica del país.

FORTALEZA MACROECONÓMICA

Por otra parte, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó la fortaleza macroeconómica del Perú que le ha permitido enfrentar y atender la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus.

“Nosotros sabíamos cuando se tomó la decisión de este confinamiento tan estricto sabíamos que iba a tener implicancias muy importantes en la economía, pero también sabíamos que el país estaba en capacidad de tener una respuesta contundente, con un plan económico muy audaz”, afirmó.

Refirió que el plan implementado por el Perú es uno de los más grandes de la región, y representa 20 puntos del PBI. “Es porque a diferencia de otros países vecinos, la crisis nos encuentra con una economía sólida, con ahorros, que tiene mucha confianza, una economía con mucha fortaleza macroeconómica”, subrayó.

Explicó que el Perú enfrentó el inicio de la pandemia con los niveles más bajos de deuda pública en la región, asimismo, un déficit fiscal bajo y sostenido, una economía con muchas reservas internacionales y también la inflación más baja de la región.

“Esta fortaleza macroeconómicas que es producto de una cosecha de varias décadas, es lo que nos ha permitido reaccionar frente a la crisis, no solamente con ahorros, sino como un país con mucha credibilidad que nos ha permitido hacer una emisión de bonos en el primer semestres del año y obtener financiamiento con las tasas de interés más bajas”, explicó.

Asimismo, señaló que el impulso fiscal que el Gobierno ejecutará, favorecerá la recuperación de la actividad productiva y la confianza de los agentes económicos.

(Andina)

