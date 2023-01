Osinergmin detectó errores en la facturación de los recibos de electricidad de marzo, abril y mayo. | Fuente: Andina

Para contactar con Osinergmin pueden llamar al 2193410 en Lima, al 0800-41800 (línea gratuita en regiones).

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha detectado que existen alrededor de 40 mil reclamos por el servicio de energía eléctrica solo en Lima.

En las últimas semanas un gran número de usuarios han reportado los altos montos en los recibos de luz durante el estado de emergencia.

De acuerdo con Hans Berger, gerente de relaciones corporativas de Luz del Sur, esto se debe a la facturación de promedios que permitió el Gobierno.

"Al inicio de la cuarentena se indicaba que los recibos se iban a facturar a promedio, considerando el promedio de los seis meses anteriores. Muchas personas venían con consumos de verano, bajos. A partir del 25 de mayo se ha retomado la lectura, si a eso le agregamos que la gente al estar más tiempo en sus domicilios están consumiendo más, entonces la diferencia con el promedio fue mayor", explicó.

Sin embargo, hace unas semanas Osinergmin detectó errores en la facturación de los recibos de electricidad de marzo, abril y mayo.

Por ello, hace unas semanas el representante de Luz del Sur aseguró que se regularizarán los recibos de electricidad de sus usuarios e indicó que si el usuario desea el monto pagado en exceso este quedará como un saldo a favor o podrá solicitar la devolución.

¿Cómo reclamar?

Los usuarios del servicio que consideren que la facturación de su recibo ha sido mucho más elevada que su consumo real primero deberán registrar su queja en la web de la empresa o llamar:

Luz del Sur en este link o llamar a 617 5000

Enel en este link o llamar a 517 1717

La empresa tiene un plazo de 30 días para responder y solucionar el reclamo y debe seguir otorgando el servicio aunque el cliente no haya podido pagarlo.

“Si mi consumo histórico es 100 soles y me llega un recibo por 500 soles, ¿qué hago en ese caso? pago lo que es lo normal, o sea 100 soles, y reclamo por los 400 de diferencia, porque señalo que no los he gastado, y esos 400 que estoy reclamando no me los pueden cobrar hasta que se resuelva el final del proceso. Primero resuelve la empresa, si el consumidor no está de acuerdo puede apelar”, explica Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).

La apelación es revisada por Osinergmin que ahora ha establecido un procedimiento especial para la atención de los reclamos del servicio eléctrico.

En los 30 días hábiles del primer reclamo las empresas prestadoras del servicio deberán indicar lo siguiente a sus usuarios:

Estimaciones de consumo utilizadas para las facturaciones, y cómo fueron determinadas.

Liquidación de consumos y lecturas del medidor utilizadas. También el promedio mensual de consumos con las lecturas del periodo de la liquidación y el promedio mensual de la facturación en dicho periodo.

Detalle de la evolución de los consumos del usuario.

Estado de cuenta, que incluya las facturaciones mensuales y pagos efectuados.

Te sugerimos leer