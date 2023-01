Se espera que hoy el Congreso discuta una texto final que unifique el dictamen de la comisión de Economía y de Cultura | Fuente: RPP

El próximo jueves 15 de octubre vencen los beneficios tributarios establecidos por la Ley del Libro vigente. Sin embargo, el Congreso alista una propuesta que incluye la exoneración del IGV a la venta de libros para que el precio de los textos no aumente ni afecte los bolsillos de las hogares del país.

El congresista de APP y primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez contó a RPP Noticias que "mañana se debatirá la propuesta final en el Pleno" a fin de llegar a un consenso.

Por su lado la comisión de Cultura y Economía aprobaron sus dictámenes de manera independiente. Ambos textos serán analizados y se aprobará una propuesta consensuada.

Pero, ¿en qué ha beneficiado la Ley del Libro a la industria?

"Ayudó en la dinamización de la industria, en la producción editorial, reflejada en la cantidad de títulos (libros que salen a la luz), importación y exportación". así lo explicó Santiago Alfaro, director general de industrias culturales y artes del Ministerio de Cultura.

Según el el “Estudio diagnóstico del sector editorial del Perú” realizado por la Cámara Peruana del Libro, entre el 2000 y el 2016 se registró un aumento en la oferta editorial, pues pasó de 2,001 a 6,463 títulos.

Eso no es todo, con la los beneficios tributarios con los que goza la industria desde el 2003, se pudo hacer frente a la pirateria.

Alfaro recuerda que en un momento esta alcanzó el 75%, pero fue cayendo. Así, llegó en 2012 a 37% y 2015 al 22%.

¿Qué pasa si el Perú deja de lado la norma?

El libro, actualmente, está gravado por el 18% del IGV. Si esta exoneración no se mantiene, el precio de un libro crecería. Alfaro detalla el impacto que esto genera.

"Hay que tener presente la naturaleza del comercio de libro, hay dificultades de hacer economia de escala. Me refiero a que como no existe una demanda alta, las empresas editoriales tienen altos riesgos de editar cualquier libro porque podrían no ser comprado, y si es exitoso a nivel de ventas también tiene un techo", explicó a RPP Noticias.

El peligro también llegaría a otro escenario: los libros escolares. Es decir, el precio de los textos educativos aumentarían, y al existir en este mercado una demanda fija, pues se requiere de este material para el proceso de aprendizaje del alumno, sumado con la crisis de la Covid-19 que perjudicó los salarios de los padres de familia, Alfaro advierte que es probable el regreso de la pirateria.

"Habría un retroceso. El gasto promedio en libros pasó de S/100 , en 2004, a S/200 el 2017", comentó.

Bibliotecas públicas

La propuesta del Ejecutivo propone la promoción de las bibliotecas públicas, una de las razones que impulsaría el engranaje de la industria editorial, pues al existir demanda de libros, también incrementará la producción de textos, señala José Carlos Alvariño, expresidente de la Cámara Peruana de Libro

"El sistema nacional de biblioteca fomenta la lectura, poner el libro al cceso de la gente. Que la gente pueda llevarse gratuitamente esa cultura de libro que, por ejemplo, en Argentina es poderosísima, a pesar de las crisis, igual pasa en Colombia que tiene hace varios años una Ley de Libro y un sistema nacional de bibliotecas que es una prioridad para el Estado", apuntó.

