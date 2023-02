AGAP señala que negociación colectiva debe ser libre entre las partes y en línea con los principios establecidos por la normativa internacional como los convenios OIT. | Fuente: Andina

En los próximos días el Poder Ejecutivo deberá publicar el reglamento para negociaciones colectivas de la nueva Ley de Promoción Agraria.

Sin embargo, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) señala que no estarían tomando en cuenta las propuestas de las empresas.

“Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se nos comunicó que seríamos convocados para la elaboración de este reglamento, pero esto no ha sucedido hasta ahora. Es importante que el reglamento se elabore de manera técnica y sin generar más sobrecostos”, indicó Gabriel Amaro, director ejecutivo de la AGAP a El Comercio.

La AGAP manifestó su preocupación por la necesidad de realizar reglas para la negociación colectiva en el sector agro, teniendo ya una ley con parámetros generales.

"Lo que no queremos es que se genere una obligación. No de la negociación colectiva con aquellas empresas que tienen sindicatos; sino que obliguen a negociar en niveles superiores o en empresas donde no hay sindicatos", sostuvo el representante del gremio.

Según Amaro, la negociación colectiva debe ser libre entre las partes para no "complicar más las relaciones en el entorno agrícola".

¿Cuándo se presentará el reglamento?

En el marco de la nueva Ley Agraria se están realizando los reglamentos de negociación colectiva y condiciones mínimas prevista en la ley y el reglamento para la ley agraria.

La recepción de aportes para negociaciones colectivas se está realizando hasta hoy 11 de enero y el proyecto final se está realizando este viernes 15 de enero.

El reglamento final para la Ley N° 3110 se presentará el 30 de enero.

Cronograma para el reglamento de la nueva Ley Agraria | Fuente: www.gob.pe

