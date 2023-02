Reduce tus deudas/dolores de cabeza. Aprovecha los primeros días del 2019, visita a varias entidades financieras y mira cuál te ofrece más (menos intereses) por una compra de deuda. | Fuente: GETTY

Muchas personas tienen cábalas para obtener más dinero en el año que empieza, sin embargo, mejorar tu economía no depende de creencias sino de planificación y esfuerzo. Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School explica de qué se trata la primera "uva financiera": elaborar tu presupuesto personal.

"Debes tener claro cuánto ganas, cuál es el ingreso real que entra a tu bolsillo. Lo segundo cuánto gastas, alimentación, vestido, gastos médicos, de vivienda, de transporte y aquellos gastos que no son esenciales sino que son para darte un gusto", sostuvo el economista.

La segunda "uva financiera" según Carrillo Acosta es: ahorrar para alcanzar tus metas. El experto detalla que lo recomendable es que ahorres un porcentaje de tus ingresos, y si aún no tienes ese hábito puedes empezar de a pocos, comprándote una alcancía y guardando un sol cada día, para luego abrir una cuenta de ahorros en una entidad financiera.

Capacítate y mejora tu empleabilidad El inicio de año son una buena oportunidad para asegurarte que cualquier cambio te encuentre más preparado (a). Una maestría que eleve tu perfil, un diplomado que te abra un nuevo camino profesional o un curso sobre cómo mejorar la administración de tu negocio siempre sirven. Sentir que tienes tu puesto comprado no solo te hace daño a ti y te pone en riesgo. Dedícate a mejorar tu perfil profesional y tus posibilidades de conseguir un nuevo y mejor empleo, desarrollando tus capacidades, ampliando tu red de contactos.

Por su parte, Walter Eyzaguirre, especialista en finanzas personales indica que la tercera "uva financiera" es: manejar de forma inteligente una tarjeta de crédito. Recuerda que este dinero plástico bien usado puede ser de ayuda, pero si se le das un mal uso se convierte en una pesadilla.

"Aprende a usar la tarjeta de crédito de manera correcta, de esa forma podrás disfrutar de los beneficios adicionales que puedas tener. Si se puede empieza el 2020 negociando todas las tasas de interés de los productos financieros que tengas. No uses el crédito en cosas que no le sumen valor a tu vida, úsalo para estudiar o para la compra de una vivienda de preferencia", comentó el experto.

Eyzaguirre Vásquez añade que la cuarta "uva financiera" es: identificar las fechas del año en las que realizarás más gastos, como el Día de la Madre, Navidad y de esa forma podrás tomar las previsiones que correspondan y evitarás sobreendeudarte.

Ábrete nuevos caminos Aprovecha el 2020 para mejorar tu posición en la empresa en que trabajas o los resultados de tu negocio. Propón un plan para optimizar costos. Identifica nuevos nichos de mercado o productos que no estaban en el radar. Aprovecha el retroceso de precios de algún insumo/instrumento/bien a tu favor.

En tanto, Arturo García, profesor de Finanzas de la Universidad ESAN aconseja que la quinta "uva financiera" a tener siempre presente, es que no debes gastar más de lo que ganas, ya que las deudas que vas adquiriendo se pueden volver impagables y terminar como una persona morosa en una central de riesgo.

"Nadie debe gastar más de lo que gana, todas las personas tenga el puesto que tenga, sea alto, medio o bajo debe gastar de acuerdo a su nivel de ingresos, caso contrario se endeudará para poder mantener dicho nivel de gastos", aseveró.

La sexta "uva financiera" de acuerdo con el docente es: evitar realizar compras por impulso. García recomendó salir de casa con una lista de compras que te ayudará a evitar malgastar tu dinero en cosas que no tenías planeadas.

Llénate de optimismo Aprovecha el inicio de este 2020 para fijarte esos objetivos que tanto has soñado, sonríe e imagina que se van a lograr. Utiliza las profecías autocumplidas a tu favor. ¿Quieres un acenso? Establece un plan. ¿Ir de viaje el próximo año? Otro plan.

