El modelo Gobierno a Gobierno (G2G) que se aplicará en el metro de Lima se aplicó en los Juegos Panamericanos

La línea 3 y 4 del metro de Lima se ejecutarán a través de la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) con una inversión de S/30 mil millones. Así lo anunció el presidente, Martín Vizcarra durante el discurso de 28 de julio ante el Congreso.

El mandatario explicó la intención de replicar este modelo que funcionó con "éxito" en la construcción de las obras de los Juegos Panamericanos.

"Ahora se está aplicando en recosntrucción del Norte. Tenemos que seguir avanzando. Vamos a mejorar la eficiencia de la gestión pública. Hemos seleccionado unas obras que se ejecutarán con la modalidad de Gobierno a Gobierno. La línea 3 y la línea 4 del metro de Lima que mejorarán el transporte se harán bajo dicha modalidad", sostuvo el presidente.

Más obras

En ese sentido, Vizcarra anunció que otra obra que se hará bajo este modelo será la modernización y ampliación de la Carretera Central.

"Obra que nuestros hermanos de la sierra central han esperado se hará con esta figura. Adicionalmente hemos seleccionado otras obras que están listas para su ejecución, como 75 colegios con inversion de S/3 mil millones de soles, 44 hospitales y centros de salud y 24 proyectos de saneamiento por S/5 mil millones. Estas obras las vamos a empaquetar y saldrán bajo esta modalidad", detalló ante el Congreso.

Pero, ¿qué son los acuerdo de Gobierno a Gobierno?

El abogado Juan Carlos Medina Flores, asociado al estudio Echecopar, explicó que el acuerdo de Gobierno a Gobierno “es una figura contractual fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, donde el Estado peruano contrata con otro Estado y este se encarga de brindar bienes, servicios y obras”.

“Estos últimos contratos son de gestión donde- ya sea el Gobierno de Reino Unido o de Francia- van a brindar asistencia técnica en la gestión de estos proyectos. No es que van a construir las obras de la Reconstrucción, ni tampoco el Hospital Lorena, sino que van a brindar asistencia técnica, a través de personal extranjero y su know how para que se gestione de mejor manera el proyecto y se logren los objetivos”, indicó.

Una de las características de este tipo de contratos de Gobierno a Gobierno es que se establece el rol de “agente de procura”. Es decir, el Estado inglés o francés conducirá en representación del Estado peruano un proceso de selección para elegir a los contratistas finales que se encargarán de la ejecución de las obras, bienes o servicios.

“Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos para construir, las obras de la Videna o la Villa Panamericana, a los contratistas no se les eligió con la Ley de Contrataciones del Estado, sino que, usando el contrato de Gobierno a Gobierno, el Estado inglés, a través de un agente de procura, llevó a cabo procesos de selección especiales”, detalló Medina.

