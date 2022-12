Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR). | Fuente: Andina

En medio de la incertidumbre electoral, uno de los puestos de mayor importancia para la estabilidad económica del país es la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Recientemente el candidato presidencial Pedro Castillo, que tiene la mayoría de votos según el conteo de la ONPE al 100%, aseguró que en un eventual gobierno suyo se respetará la autonomía del BCR.

Pero, ¿quién se encargará de presidir la entidad autónoma que preserva la estabilidad monetaria del Perú?

El actual presidente del BCR, Julio Velarde, respondió si aceptaría quedarse a cargo del BCR en un posible gobierno del candidato de Perú Libre.

"No, este no sé si será mi último reporte de inflación, me parece que es el penúltimo. Los presidentes nuevos, o nuevo gobierno que han asumido el Banco Central entran entre septiembre y noviembre, yo entré en octubre (...) Podría quedarme un tiempo hasta que nombren al nuevo presidente, pero sería una cuestión de meses", dijo Velarde durante el reciente reporte de inflación del BCR.

Cabe mencionar que Julio Velarde ocupa el cargo de presidente del BCR desde octubre del 2006, y se ha mantenido frente a la entidad por tres periodos consecutivos. Inicialmente fue designado como presidente del BCR en el segundo gobierno de Alan García, y luego fue ratificado en los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski

Debido a su gestión ha recibido diversos reconocimientos, siendo uno de los más recientes el de Banquero Central de las Américas del Año 2020, otorgado por la revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times. En el 2015 lo distinguieron como el Banquero Central del Año a nivel global.

También en el 2016 la revista LatinFinance lo eligió como el mejor banquero central de América Latina, teniendo en cuenta los resultados de gestión de la política monetaria, el control de la inflación y estabilidad financiera, y la comunicación a los mercados.

Anteriormente Velarde, quien estudió economía en la Universidad del Pacífico, también fue Director del BCR desde 1990 a 1992, y luego de 2001 a 2003.

Julio Velarde, presidente del BCR, respondió sobre su continuidad en la entidad tras ser consultado por RPP.

