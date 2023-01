Jefferson Farfán regresa al club que le abrió las puertas al mundo: Alianza Lima | Fuente: RPP

El club Alianza Lima tiene ahora entre sus jugadores nada menos que a Jefferson Farfán, quien a lo largo de su carrera ha movido más de 20 millones de euros en fichajes, según la página Transfermarkt. Pero ¿cuál es el impacto económico que puede generar el jugador al cuadro blanquiazul?

Si bien no se conoce el monto exacto de cuánto será el ingreso mensual que recibirá Jefferson Farfán, lo cierto es que el delantero tiene un contrato de dos años que fue firmado gracias al respaldo de cinco auspiciadores, según comentó Miguel Pons, Administrador de Alianza Lima durante la presentación oficial.

“Queremos dar un agradecimiento a los patrocinadores, en especial a las marcas Doradobet, AOC, Conservas Arica, Pinturas Andina y DSFK Glory que sin ellos esto no hubiera sido posible (...) Estamos seguros que Jefferson llega al club para dar lo mejor", dijo junto al jugador.

El activo más importante: La súper estrella

La contratación de Jefferson Farfán será clave para el club de La Victoria, debido a que la presencia de una súper estrella generará que todas las luces estén puestas sobre Alianza Lima en esta temporada, dijo Luis Carrillo Pinto, director de Live Media.

“La contratación de Farfán hecha por Alianza es importante porque siempre lo que jala y genera atracción en un club es tener una súper estrella y Alianza hoy lo tiene, a diferencia de otros equipos que no tienen, y eso es algo que desde el marketing y desde el marketing digital le tienen que sacar el máximo millaje", comentó a RPP Noticias.

El experto explicó también que, al no permitirse la presencia de los hinchas en los partidos, el club pierde la oportunidad de llenar estadios con Jefferson Farfán, pero sostuvo que el equipo generará ganancias a través de otras vías.

“Si no hay gente en los estadios y no hay gente en centros comerciales, es difícil la compra de camisetas, yo creo que deben hacer una campaña fuerte por lo digital para que el retorno por inversión que no se va a dar por ticketing, se de por venta de camisetas. La presencia de Farfán también genera otro impacto: Que los sponsors puedan sumarse”, agregó.

Otro de los grandes beneficiados con el fichaje de Farfán es la televisión por las transmisiones televisivas. "Alianza tiene, como la mayoria de clubes de la región y de Europa, la restricción del ticket que es un gran ingreso en medio de la temporada. Es un detalle que debemos tener en cuenta en la ecuación que tuvieron los directivos a la hora de contratarlo"

Industria textil a sus pies

Incluso antes de la presentación oficial de Farfán, los pequeños negocios en Gamarra comenzaron su propio partido e iniciaron con la confección y venta de camisetas del ex jugador del Shalke 04, según comentó Susana Saldaña, presidenta de la Asociacion Gamarra-Perú

“Una camiseta en Gamarra en promedio cuesta desde S/5 para niños, desde S/8 y S/9 para adultos, aunque siempre hay esa opción que por un sol se personaliza, le ponen el nombre de la persona, le ponen una foto que quisieran tener, no solo la foto del jugador”, detalló la vocera.

Actualmente, Jefferson Farfán está valorizado en 500 mil euros, según la página Transfermarkt. El pase más costoso que protagonizó el peruano se dio hace 13 años cuando ingresó al club alemán Schalke 04 por 10 millones de euros.

Pases e ingresos

A lo largo de su carrera, Jefferson Farfán ha movido 20,5 millones de euros en fichajes. En 2004 salió traspasado de Alianza de Lima al PSV Eindhoven, a cambio de 3,5 millones de euros. Esa fue su primera experiencia en Europa.

Cuatro años después, Farfán pasó al Schalke alemán a cambio de 10 millones de euros. En ese momento fue cuando alcanzó su mayor valor de mercado: 14,5 M€.

En el conjunto de la Bundesliga militó siete temporadas, antes de ser transferido al Al-Jazira de Abu Dabi por 7 millones de euros. En enero de 2017 llegó gratis al Lokomotiv Moscú, su último equipo hasta ayer.

