Este impuesto tiene un objetivo de desincentivar el consumo de productos que dañan el medio ambiente o la salud de las personas. | Fuente: Andina

A partir de este miércoles 27 de enero se actualizaron los precios del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Este incremento del ISC en cervezas, cigarrillos, tabaco, pisco y bebidas con más de 20 grados de alcohol generará un ligero aumento en el precio de estos productos.

Entonces, ¿cuál será el precio de estos productos desde esta semana?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) subió el ISC de las cervezas a S/2.31, con lo que se espera que el precio suba entre 0.3% y 0.8%.

Según indican, una botella de de cerveza tendría un precio de entre S/5.54 y S/8.92, dependiendo de la presentación y si es nacional, importada o artesanal.

En el caso del pisco, el ISC pasará de S/2.17 a S/2.22. Con ese incremento una botella del licor de 750 ml. pasaría a costar S/24.54.

Respecto a los cigarrillos, el impuesto subirá a S/0.35, con lo que un cajetilla de 10 unidades podría costarte entre S/6.95 y S/10.45, según la marca.

En tanto, una cajetilla de 20 unidades de cigarrillos pasaría de costar unos S/17,50 a S/18.21.

Cabe recordar que este impuesto tiene como objetivo desincentivar el consumo de productos que dañan el medio ambiente o la salud de las personas.

Por el momento no se están haciendo modificaciones del ISC a los combustibles o bebidas alcohólicas con menos de 20 grados como los vinos. Según el MEF, no se actualizan, pues no cumplen con las condiciones establecidas para el ajuste.

Te sugerimos leer