Los cines podrán tener un aforo de 20%, pero dejarían de vender 44 millones de entradas, lo equivalente a S/ 500 millones. | Fuente: RPP

S/500 millones Serían las pérdidas económicas de los cines si es que reabren con un aforo del 20%, pues dejarían de vender 44 millones de entradas, según la proyección de la Asociación Nacional de Salas de Cine (ANASACI).

Desde el 15 de marzo el Gobierno dio luz verde a los gimnasios, cines y casinos para que puedan funcionar con aforos reducidos. ¿cuál es el balance de la primera semana de operaciones? ¿cuántos empleos se han reactivado?

Los casinos, tragamonedas, gimnasios, teatros y cines volvieron a abrir sus puertas desde esta semana, pero con aforos bastante reducidos en determinadas provincias como Lima Metropolitana gracias a una ligera disminución de los contagios de la Covid -19, pero a una semana de esta medida, ¿cómo les ha ido a estas actividades?

Al detalle

El sector de casinos y tragamonedas genera 87 mil puestos de trabajo en todo el país, pero estos primeros días, solo 40% de salas pudieron abrir sus puertas, según comentó Iván Katekaru, presidente de la Asociación de Turismo y Centros de Entretenimiento del Perú

"Solo el 15% de la fuerza laboral ha podido retornar debido al horario y al aforo, en temas de horario, nuestro estelar era a partir de las 6 pm, pero debemos cerrar a las 7 de la noche, eso nos limita a generar ingresos e incorporar mayor personal", explicó a RPP Noticias.

En el caso de los gimnasios se calcula que existen unos 30 mil trabajadores que laboran en los 1.200 locales que sobrevivieron a la pandemia, según comentó Luis Lobato, representante del gremio, quien alertó que el aforo reducido de 20% incentivará la informalidad en el rubro.

"El 20% nos va a ocasionar pérdidas y nos generará un problema con el tema de la informalidad, se está incentivando la informalidad, justamente los pequeños deberán ser creativos, esto es un riesgo que corremos", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, Joseph García, propietario del gimnasio Base Tr4iner, en San Juan de Lurigancho, dijo esperar que el Gobierno amplíe pronto el aforo para este tipo de negocios,

“Un 20 % no es ganancia para el negocio, porque se va a tener que volver a llamar a todo el personal, entre ellos los trainers, administrativos, mantenimiento. Pero esperemos que esto sea un inicio para renacer”, comentó.

García detalló que su gimnasio tiene un aforo máximo de 60 personas, pero debido a las restricciones del 20 % solo podrá permitir el ingreso de 12 clientes.

La encrucijada de los cines

La situación en los cines es distinta. Si bien ahora se permite un aforo de 20%. Es decir, solo 40 espectadores en una sala para 200 personas, este permiso no será de mucha ayuda, pues la mitad de las ganancias de un cine proviene de la venta de alimentos y bebidas, según cifras de Apoyo y Asociados y Fitch Rating.

Por ese motivo, Ricardo Ascenso, presidente de la Asociación Nacional de Cines explicó que la única manera de poder abrir las puertas de las 104 salas de cines es que se les permita vender alimentos y bebidas.

"Si no tenemos la venta de alimentos y bebidas, incluso perderíamos más dinero abiertos que cerrados, haría que nuestro negocio no sea sostenible en el tiempo. No entendemos cuál es el riesgo de no vender comida en las salas porque hay rubros donde ese protocolo está aprobado. En todas las salas del mundo se ha permitido", detalló.

En cuanto a otras actividades, los restaurantes y afines podrán operar con aforo del 40% al aire libre y al 30% en zonas internas con ventanas que permitan la circulación del aire. Mientras que los centros comerciales, galerías, y tiendas por departamento, tendrán un aforo del 30%.

