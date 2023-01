Desde 2017, el Indecopi ha impuesto un total de 1 215 sanciones a 358 proveedores por un monto de S/ 14 millones 183 mil 387.50. | Fuente: ANDINA

Cuarenta inmobiliarias ubicadas en Lima Metropolitana no brindan información clara y completa sobre las condiciones de financiamiento de sus productos habitacionales, según el Indecopi.

Información mínima

El Indecopi inició acciones de supervisión a empresas inmobiliarias para verificar en el proceso de venta y posventa, cómo publicitan, ofrecen, informan y entregan sus viviendas. En una primera etapa la institución, a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, verificó que el 80% de 50 empresas inmobiliarias en Lima Metropolitana no cumplen con su tarea informativa.

Las inmobiliarias fiscalizadas no cumplían con implementar medidas para brindar información clara y veraz sobre la licencia de habilitación urbana, licencia de edificación y certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica. Un 72% de ellas (36), no contaban con el aviso del Libro de Reclamaciones.

Más faltas

Asimismo, un 68% de inmobiliarias (34) no tenía implementada medidas para brindar información clara y veraz sobre la existencia de la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras de Unidades Inmobiliarias, el registro de infracciones y sanciones dispuesto por el Código de Protección y Defensa del Consumidor y del portal ‘Mira a quién le compras’. Un 50% (25) no cuenta con el Libro de Reclamaciones físico o virtual, y el 32% (16) no implementa un aviso colocado en un lugar visible y fácilmente accesible al público, con las mismas dimensiones establecidas, en el que se señalen los canales para la atención de quejas, reclamos o denuncias ante las autoridades competentes.

Un 28% de inmobiliarias (14) no establece o implementa medidas para brindar, como mínimo, la dirección completa del inmueble, los teléfonos de contacto y la dirección de correo electrónico o página web.

