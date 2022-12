La entidad financiera debe abstenerse, de manera inmediata, de rechazar solicitudes de apertura de cuentas bancarias | Fuente: Andina

El Indecopi confirmó esta semana la sanción impuesta al Banco BBVA Perú S.A. tras denunciarse un caso de discriminación a una usuaria.

De acuerdo con la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC), una clienta solicitó abrir una cuenta de depósito a plazo fijo con tasas promocionales, pero su pedido fue rechazado por el banco debido a su nacionalidad extranjera.

La denunciante indicó que pese a su país de nacimiento, sí contaba con nacionalidad peruana y DNI para realizar el trámite y no le permitieron abrir la cuenta.

"Las entidades del sistema financiero cuentan con la facultad de decidir contratar o no con los usuarios, tal atribución no puede colisionar con los derechos tutelados en las normas de protección al consumidor, como el derecho a no ser discriminado", indicó la SPC del Indecopi.

El banco debió sustentar su posición respecto al caso con razones objetivas y justificadas, sin embargo, esto no fue acreditado.

Por este motivo la entidad financiera ahora deberá pagar una multa de 30 UIT, equivalente a S/ 129,000.

Además, el BBVA deberá abstenerse, de manera inmediata, de rechazar solicitudes de apertura de cuentas bancarias.

