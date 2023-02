La taquilla norteamericana recaudó 2.200 millones de dólares en 2020, en comparación con US$ 11,400 millones de 2019. | Fuente: Reuters

Las películas de Hollywood sufrieron una caída sin precedentes del 80% en los ingresos de taquilla en 2020, debido a que la pandmeia mantuvo cerradas las salas de cine y los estudios frenaron el estreno de decenas de nuevas películas.

De acuerdo con la firma de investigación Comscore, el año pasado la taquilla norteamericana recaudó US$ 2,200 millones en comparación con US$ 11,400 millones de 2019.

Los ingresos de 2020 marcaron un mínimo de casi 40 años, según datos históricos de Box Office Mojo. La recaudación anterior más baja de los ingresos de taquilla de América del Norte se dio en el 1981, con un total de US$ 918 millones, en un año en el que "Superman II" fue la película más importante.

Comscore no dio a conocer datos mundiales para 2020, pero según Variety los ingresos globales cayeron un 71%.

La pandemia obligó a cerrar los cines en todo el mundo a mediados de marzo, lo que llevó a pequeñas y grandes cadenas como AMC Entertainment al borde de la quiebra. Los cines aún no reabren en los mercados más grandes de Estados Unidos: Los Ángeles y Nueva York.

Las fechas de estreno de unas 274 películas, se movieron a 2021, según el informe de Comscore.

Eso dejó a la cinta de acción policial "Bad Boys for Life", que se estrenó en enero del año pasado, como la película con mayores ganancias en América del Norte en 2020 con US$ 206 millones. Esto en comparación con "Avengers: Endgame" que en el 2019 dominó la taquilla nacional con US$ 858 millones.



