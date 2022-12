De acuerdo con Bloomberg, la mitad de los ingresos de Entertainment One provienen de Estados Unidos. | Fuente: Entertainment One

La compañía de juguetes Hasbro comprará a Entertainment One, la productora multinacional de Peppa Pig, por un monto de US$ 4 mil millones. Con esta adquisición ampliará su alcance global y tendrá la capacidad de producir programas con los personajes creados por Entertainment One.

Los accionistas de la empresa de origen canadiense recibirán en efectivo 5.60 libras por cada acción que posean. Esta cifra representaría un 26% de su precio al momento de la compra.

"La adquisición brindará un canal de creación de nuevas marcas impulsado por la narración familiar, que ahora incluirá la propiedad intelectual de Hasbro", indicó Brian Goldner, director ejecutivo de Hasbro.

Luego de acordada la compra, las acciones de Entertainment One subieron 31.94% en la bolsa. Según Bloomberg, actualmente los títulos de la compañía se valorizan a más de 580 libras. Anteriormente, en el 2016, la empresa había rechazado una oferta de compra de 1,000 millones de libras propuesta por el grupo de televisión ITV.

Hasbro calcula que, debido a la venta de merchandising, para el 2022 esta operación les dará ingresos anuales de US$ 130 millones aproximadamente.

