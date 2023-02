El cambio de nombre había sido anunciado el pasado mes de febrero de este año. | Fuente: Andina

Este martes 02 de noviembre la Junta General de Accionistas de Graña y Montero S.A.A. aprobó modificar su denominación social.

Según informó la empresa constructora, a partir de ahora de llamará Aenza S.A.A. (Aenza).

Este cambio de nombre se venía evaluando desde principios de año, como parte de una serie de modificaciones estructurales tras la vinculación de la compañía a los casos Lava Jato y el Club de la Construcción.

"No queremos quedarnos callados, menos olvidar todo lo que pasó. Estamos comprometidos con el Perú y estamos colaborando con la justicia, con total transparencia, en todo lo que se necesite, para que se pague lo que se tenga que pagar. Desde ahora, ya no somos Graña y Montero. Ese nombre ya no nos representa", anunciaron en un spot emitido a inicios de este año.

Como se recuerda, a principios del 2017 el ex representante del Odebrecht, Jorge Barata, reveló que la empresa peruana había entregado sobornos a altos funcionarios para obtener la buena pro de obras públicas.

Además, también es investigada por su participación en el denominado "Club de la Construcción", grupo en el que participaban las principales constructoras del país y en el que se repartía obras públicas en colución con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Tras acogerse a un convenio de colaboración eficaz, la compañía inició un proceso de transformación.

