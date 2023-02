Sector restaurantes y hoteles continuará operando. | Fuente: Andina

El Gobierno peruano declaró jornada y día no laborables el 26 y 27 de julio de este año en Lima Metropolitana y Callao, debido a que la capital es la sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La jornada y día no laborable se suman a los días feriados de 28 y 29 de julio y el día no laborable de 30 de julio. Los días de descanso buscan facilitar la movilidad de los deportistas participantes en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Sin embargo, a través del decreto supremo N°124-2019-PCM, publicado este último sábado en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, el Gobierno explica que la medida es aplicable para trabajadores del sector público y privado, siempre que no se traten de empresas que realizan servicios públicos denominados "esenciales".

No pueden parar

Existen actividades productivas que no pueden parar durante los feriados y/o días no laborables: electricidad, agua y saneamiento, telecomunicaciones, sanitario, salubridad, transporte, puertos y aeropuertos, industrias mineras y de hidrocarburos, cuyos ritmos lo impiden u otros sectores cuyo ritmo se incrementa naturalmente como restaurantes, hoteles, centros comerciales, etc.

Los días declarados como no laborables no generan pagos adicionales por trabajar esos días.

El Gobierno declara jornada y día no laborables el 26 y 27 de julio en Lima Metropolitana y Callao. | Fuente: ANDINA

Te sugerimos leer