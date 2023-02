El Gobierno declarará feriado desde el mediodía del viernes 26 hasta el 30 de julio, por los Juegos Panamericanos Lima 2019, para facilitar la movilización de los deportistas. | Fuente: ANDINA

Si vas a hacer uso del servicio de transporte terrestre interprovincial para viajar al interior del país durante el feriado por Fiestas Patrias, debes conocer cuáles son los derechos que te asisten como consumidor, a fin de poder afrontar eventuales problemas que puedan presentarse durante tu viaje, señaló el Indecopi.

Evita contratiempos

Los servicios de transporte interprovincial de pasajeros se encuentran regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las municipalidades distritales y provinciales, y la Policía Nacional, según su competencia.

El Indecopi interviene cuando se afectan los derechos de los consumidores de este tipo de servicios. 1. Viaje con formales. Contrate siempre con empresas formales y exija su boleto de viaje, este le servirá como constancia ante cualquier problema que surja con el servicio. 2. Revise su boleto de viaje. Asegúrese que su boleto tenga esta información: número de asiento asignado, día y hora del servicio, precio, razón social o denominación del transportista, número de RUC de la empresa, número de certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat). De ocurrir algún accidente, la empresa debe activar el certificado de seguro respectivo. 3. Pida su ticket de equipaje. Si lleva equipaje en bodega, debe exigir un ticket que acredite la entrega del mismo. Este le permitirá presentar un reclamo en caso de pérdida. 4. Exija seguridad. Las empresas no pueden recoger pasajeros en ruta o en paraderos no autorizados. 5. Cambios en sus pasajes. Tiene derecho a endosar o postergar sus pasajes sin restricción alguna con una anticipación no menor a 24 horas antes de la fecha y hora del viaje.

