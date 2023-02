La semana pasada registraron un récord de US$ 483 cuando los usuarios de Reddit generaron grandes perdidas a firmas de inversiones que apostaron contra GameStop. | Fuente: Reuters | Fotógrafo: CARLO ALLEGRI

El fenómeno GameStop pierde fuerza. Por segundo día consecutivo las acciones de la tienda de videojuegos cayeron en Wall Street tras el conocido caso en el que una comunidad de Reddit incrementó el valor de la compañía

La Bolsa de Nueva York indica que GameStop retrocedió más de un 50%, situándose en cerca de US$ 97.78. En esta jornada experimentó una alta volatilidad, variando desde los US$ 155 en la apertura hasta un mínimo de US$ 77 una hora después.

En todo caso, las últimas cifras de la empresa están muy por debajo del récord de US$ 483 registrados la semana pasada cuando los usuarios del foro Wall Street Bets de Reddit generaron grandes perdidas a firmas de inversiones que apostaron contra GameStop

Esta caída se debería a que las acciones de empresas como GameStop y AMC, comentadas en el foro de Reddit, se encuentran restringidas desde hace días por aplicaciones de bolsa como Robinhood tras el gran volumen de negociación.

Debido a la polémica y las acusaciones a Robinhood, que está bajo el escrutinio de las autoridades, la app aumentó los límites de compra de ese grupo de títulos. Luego de eso las cotizaciones aumentaron de manera moderada, pero sin eliminar pérdidas.

Otras empresas que registraron caídas en sus acciones fueron: AMC (41 %), Koss (41 %), Express (36 %), Naked (27 %) y Bed Bath & Beyond (12,5 %).

Por lo pronto se conoce que la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. investigará las restricciones de las aplicaciones de 'trading' que impusieron restricciones a estas acciones y el funcionamiento del mercado en medio de la volatilidad.

Acciones de GameStop. | Fuente: Google

Te sugerimos leer