Octubre será el mes de la fase 4 de la Reactivación Económica. Así lo anunció el presidente, Martín Vizcarra.

Sin embargo, no todas las actividades restantes abrirán sus puertas. Por ejemplo, los bares, discotecas, cines no podrán funcionar en esta nueva etapa.

"Hay actividades que consideramos que no pueden iniciar y son aquellas que concentran gente, no podemos hacerlo por que son centros de alto nivel de contagio y no pueden funcionar", dijo en conferencia de prensa.

¿Qué actividades están en la Fase 4?

- Vuelos internacionales (países por confirmarse, a partir del 05 de octubre)- Transporte de pasajeros por vía férrea y marítimo- Agencias de viajes y operadores turísticos- Actividades deportivas en instalaciones públicas con aforo máximo de 50% (Individuales, no colectivas)- Servicio de arte, entretenimiento y esparcimiento (como parque temáticos)- Restaurantes y servicios afines con aforo de 50%- Las tiendas comerciales con aforo de 60%

Cabe recordar que la fase 4 estaba pendiente desde agosto. El Gobierno había decidido aplazar la fecha pues el país enfrentaba un alto nivel de casos de coronavirus.

