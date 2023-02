A inicios del año se estimaba que el pisco se comercializaba en un total de 46 países. | Fuente: infomercado

Entre enero y mayo de este 2020 la exportación de pisco cayó un 59%, tras solo lograr envíos al exterior por US$1 millón 049 mil, según informó la Asociación de Exportadores (Adex).

El año pasado, en el mismo periodo, la bebida logró despachos de alrededor de US$ 2 millones 545 mil.

Pese a esto, el gremio considera que la oferta de nuestra bebida bandera contribuirá con la reactivación económica.

“A fin de llegar a mercados interesantes y lejanos se necesita plantear una serie de estrategias de la mano con el sector público. El sector pisquero es importante y contribuirá con la reactivación de la economía peruana”, indicó Carmen Robatty, vicepresidenta del Comité de Pisco.

El sector genera alrededor de 20 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos, pues en la elaboración participan agricultores, cargadores, transportistas, despalilladores, destiladores, técnicos enólogos, catadores, sommeliers y administrativos.

¿Dónde se exporta más?

Estados Unidos es el mercado en el que se demandó más pisco durante este año, con ventas por US$ 384 mil 365; seguido por España, con despachos por US$ 92 mil 759; y Australia con US$ 53 mil 145.

