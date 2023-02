Los principales destinos de las exportaciones agropecuarias no tradicionales durante el primer bimestre fueron Estados Unidos, Países Bajos, Hong Kong y España. | Fuente: Andina

Las uvas, mangos, arándanos y paltas se convirtieron en los productos estrella de la agroexportación peruana no tradicional en los primeros dos meses del 2021.

Las ventas al exterior del sector agroexportador no tradicional se incrementaron en 13.5 % en enero y febrero últimos, por un total de US$ 1,303 millones, respecto al mismo bimestre del año pasado, según reporta la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex).

Las paltas registraron un incremento de 76 %, con ventas por US$ 39 millones; las uvas frescas subieron en 27 %, con transacciones por US$ 509 millones; los arándanos aumentaron en 25 % con ventas por US$ 45 millones, y los mangos se incrementaron en 3.5 %, por US$ 166 millones.

En tanto, las cebollas subieron 94 %, con ventas por US$ 22 millones. Solo la quinua y los espárragos registraron bajas en sus ventas, de entre 24 % y 16 % respectivamente, al reportar transacciones por US$ 14 millones y US$ 44 millones respectivamente.

Principales destinos

Los productos llegaron en el primer bimestre del año principalmente a Estados Unidos, Países Bajos y Hong Kong.

En Estados Unidos se registró un incremento de 15 % por US$ 503 millones, en los Países Bajos un alza de 19.9 % por US$ 196 millones y Hong Kong una subida de 26.7 % por US$ 75 millones.

En el mercado hispanoamericano destacan España, con un incremento de 8.2 % por US$ 68 millones, Chile con un alza de 35 % por US$ 40 millones y México con una subida de 8 % por un total de transacciones por US$ 40 millones.

Además, las agroexportaciones no tradicionales a China registraron un incremento de 29 % en el primer bimestre, al reportar ventas por US$ 35 millones.

Las agroexportaciones no tradicionales equivalen al 17.6 % de las exportaciones totales del país, que sumaron US$ 7,388 millones de dólares en el primer bimestre del 2021.

