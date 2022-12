Día no laborable

El jueves 29 de agosto ha sido declarado día no laborable, compensable, por el Gobierno para el sector público para promocionar el turismo interno a nivel nacional. Las horas que no se laboraron esos días se deberán compensar la semana siguiente al descanso o en la oportunidad que lo establezca el titular de la entidad pública.

El día no laborable es opcional en las empresas del sector privado, salvo que el empleador acuerde con los trabajadores no laborar dicho día, con cargo a recuperar posteriormente las horas dejadas de laborar, mediante horas extras, a cuenta de vacaciones, etc, en la forma que ambas partes lo determinen. Sin embargo, de no haber acuerdo, la decisión final lo tomará el empleador. De laborarse este día, el pago es simple, sin sobretasa.