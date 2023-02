El PBI este 2021 crecerá 10%, según estimaciones del Gobierno. Mientras el BCR, estima que crezca 11.5% | Fuente: RPP

El Poder Ejecutivo espera que este 2021 la economía peruana crezca un 10%, según el reciente informe preelectoral administración 2016-2021.

Según el texto, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este rebote se dará debido a la reactivación de actividades "en un contexto donde no habría cuarentenas generalizadas por la llegada de la vacuna".

Sin embargo, alcanzar dicha cifra depende de tres factores, explicó el economista Jorge Gonzáles Izquierdo.

Que no haya rebrote ni cuarentenas

"Alcanzar ese 10% este año es factible, pero depende de varios factores. El primero, que no haya rebrote de pandemia en enero o febrero, que obligue al Gobierno a tomar medidas restrictivas como una cuarentena focalizada o total. Eso hará que la recuperación sea más lenta y no se cumpla con el 10%"

La llegada de la vacuna

"Cuando se vacune al 70% o 75% de la población porue allí recién se alcanza la inmunidad de rebaño. No me refiero a la llegada de un millón de dosis, no. Sino que llegue y exista una inmunidad de rebaño. De esta manera, se impulsa el gasto privado y se empuja a la economia a una recuperación. Si la vacuna llega en el primer semestre, se verán buenos resultados en el segundo semestre, pero si las dosis llegan en el segundo semestre, la recuperación económica se sentirá en el 2022 porque con la vacuna se normaliza el gasto privado, sobretodo en consumo privado"

Impulsar gasto público

"Mientras llegue la vacuna, que pueden ser 5 meses u 8 meses, el Gobierno de Francisco Sagasti, debe hacer una política de gasto pública expansiva sobre todo en infraestructura. Inversión es infrastructura en ese vacío de tiempo. Con este gasto público se estimulará el crecimiento dela economía ya que el gasto privado estará cojo. Por eso debe darle un empujón".

Te sugerimos leer