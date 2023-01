Para determinar que familias debían recibir el financiamiento el Ejecutivo empleó el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). | Fuente: Andina

Esta semana el Gobierno anunció que ampliará la cobertura del bono de S/380 para 800 mil hogares más que se vean afectados por el Estado de Emergencia.

La ampliación se debería a que en la primera data no se incluyeron algunos sectores vulnerables como los trabajadores independientes o informales en situación de pobreza.

Para determinar que familias debían recibir el financiamiento el Ejecutivo empleó el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Sin embargo, este padrón estaría más enfocado en las zonas rurales y no en las zonas urbanas, según comentó Carmen Roca, coordinadora de ‎Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing (WIEGO) a Gestión.

De acuerdo con Roca habrían unos 7 millones de trabajadores informales cuyos ingresos podrían considerarlos dentro de la población vulnerable o en situación de pobreza.

"Si divides los ingresos del país en cinco grupos, siendo cinco los más ricos, y uno los más pequeños. Estas personas están en los quintiles 1 y 2", explica Roca.

Estos trabajadores no realizan actividades en sectores de agricultura, ganadería ni pesca, por lo que no pertenecerían al sector rural.

A nivel nacional habrían 1.5 millones de comerciantes ambulantes, 300 mil trabajadores en mercados, 5 mil canillitas, 350 mil empleadas del hogar, más de 25 mil estibadores, 3 mil lustradores de calzado y unos 3 mil recicladores, según la Encuesta Nacional de Hogares 2018.

Para beneficiar a la mayoría de la población vulnerable se podría contactar con las municipalidades y las asociaciones de comerciantes.

Según indica Roca, estadísticamente los comerciantes no son calificados como pobres, pero podrian volver a serlo con la crisis que ha generado el coronavirus.

Te sugerimos leer