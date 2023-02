Este impuesto solo recaudaría un aproximado de S/300 millones. | Fuente: Andina

El Gobierno anunció la semana pasada que se estaba evaluando un impuesto "solidario" para aquellas personas que perciban mayores ingresos durante el estado de emergencia.

Pese a que se pensó que sería un impuesto a la riqueza, fuentes del Ministerio de Economía revelaron que se había evaluado que el tributo sea dirigido a trabajadores con salarios mayores a S/10,000 y no a empresas, por lo que se podría afectar a la clase media.

"Ponerle un costo adicional a esa clase media me parece que sería inadecuado. por eso digo que los montos a recaudar no van a poder ser tan grandes porque si se llega a las personas con muchos ingresos, estos son bien pocos en el Perú", indica Carolina Tribelli, economista y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Con este impuesto solo se podría recaudar aproximadamente S/ 300 millones, pues en el Perú existiría un grupo reducido de personas que ganan un elevado monto, los cuales ya pagan un tributo por sus ingresos, es decir, el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría.

La recaudación de este posible impuesto "solidario" no supone un gran monto, pero según fuentes del Ministerio de Economía está medida se estaría evaluando pues el Ejecutivo considera que existe un costo social que debe ser compartido entre varios.

Sin embargo, en su más reciente conferencia, el presidente Martín Vizcarra mencionó que este impuesto también sería aplicado a las grandes empresas. Para establecer un planteamiento el Ejecutivo espera que el Congreso le brinde facultades legislativas.

Te sugerimos leer